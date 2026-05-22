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VÍDEO | Así son los Bonos de Producto Local de Baleares: hasta 100 euros por persona

El Govern ha puesto en marcha una nueva convocatoria de la campaña «Bonos de Producto Local», una iniciativa destinada a fomentar el consumo de alimentos y productos de proximidad de Baleares y a apoyar al sector primario ante el aumento de costes derivado del contexto de la guerra en Oriente Medio. La campaña cuenta con una dotación de un millón de euros y permitirá a cada beneficiario obtener hasta 100 euros en bonos, frente a los 60 euros de la primera edición. Más información