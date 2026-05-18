FOTO: Biel Capó | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Construyen una vivienda sobre una cueva prehistórica en la Colònia de Sant Pere

Otro elemento patrimonial histórico de Mallorca sufre las consecuencias de la expansión urbanística de la isla. En estos últimos meses ha culminado en el núcleo costero de la Colònia de Sant Pere (Artà) la construcción de una vivienda unifamiliar en el mismo solar donde se ubica una milenaria cueva de enterramiento de la época pretalayóticaque además está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) y forma parte del catálogo municipal de elementos protegidos.