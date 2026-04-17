Ayuntamiento de Manacor

VÍDEO | Tensión en el pleno de Manacor entre Vox y Més-Esquerra: “Lo único que hacemos es el ridículo”

“A la tercera vez lo sacaré fuera”, le decía el lunes el alcalde Miquel Oliver, saturado por las constantes interrupciones de Sureda en los turnos de palabra del concejal Sebastià Llodrà, también de Més-Esquerra. “Hemos consentido que nos insulte, hemos mirado, hemos callado y nos hemos reído”, añadía. “Sois unos dictadores y unos ‘faranduleros’ que vais a la vuestra, pero Manacor os pasará factura”, era la respuesta del de Vox para cerrar un debate, caldeado por una pregunta sobre las obras de teatro en catalán en el municipio. Más información