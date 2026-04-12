Guillem Bosch

El investigador Antoni Tugores presenta su libro ‘Son Coletes: història de la mort a Manacor’

El investigador y colaborador de este periódico, Antoni Tugores, presenta el libro Son Coletes: història de la mort a Manacor. Su estudio abarca de la peste de 1820 a la represión de la Guerra Civil. El libro se presentará el 17 de abril a las 19 horas en la Escola Municipal de Mallorquí de Manacor. Más información