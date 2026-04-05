Biel Capó

VÍDEO | La peculiar escenificación de los centuriones de Son Carrió

En otras localidades se siguen tradiciones peculiares propias del Domingo de Pascua. Una de las costumbres más curiosas se celebra en Son Carrió, la pequeña localidad del municipio de Sant Llorenç, donde un año más los vecinos y vecinas han disfrutado del espectáculo de los Centurions. La historia cuenta que el día de Pascua, al resucitar Jesús, los centuriones que custodiaban el sepulcro estaban dormidos en el momento de la resurrección. En Son Carrió hacen cada año una divertida y rocambolesca interpretación de este relato bíblico que tiene muchos adeptos, entre turistas y vecinos. En una alocada escenificación, los centuriones romanos se caen de sus sillas de forma repetida y se tiran al suelo mutuamente ante la divertida mirada de los feligreses que llenan la iglesia ‘carrionera’. Más información