VÍDEO | Hallan 64 trabajadores sin papeles en las obras de reforma de un hotel en Cala Millor
Un total de 64 trabajadores en situación irregular habían sido contratados para la reforma de un hotel de Cala Millor, en el término municipal de Sant Llorenç. Mientras que otros tres, de nacionalidad pakistaní, fueron detenidos por la Policía Nacional de la Comisaría de Manacor por utilizar documentación falsa. Un total de 384 personas, de 42 empresas, se afanaban en estos trabajos. Más información
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