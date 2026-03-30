Jaime Reina

VÍDEO | Última misa de Francesc Novella en el oratorio de Porreres: “Es el final de una etapa llena de cariño y amor”

El Domingo de Ramos ha sido de lo más especial y triste en el Oratori de Porreres. Francesc Novella ha presidido su última misa tras 28 años en el convento. Los ramos de olivos y las tradicionales palmas han quedado en un segundo plano porque los grandes protagonistas de esta jornada han sido los abrazos, la tristeza y alguna que otra lágrima de los feligreses conscientes de que hoy presidían la última misa en el oratorio. Aunque el Obispado de Mallorca no ha concretado los planes que tiene para el convento, Francesc Novella en sus palabras de despedida tras finalizar la misa ha asegurado que “hay proyectos ilusionantes” que permitirán aprovechar el espacio. En su discurso no han faltado las palabras de agradecimiento al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, “por su gran generosidad ya que paternalmente me incardinó hace ya unos meses a la iglesia de Mallorca como sacerdote diocesano”. “Agradezco de todo corazón su cercanía en momentos que para mí no han sido fáciles y que no han estado exentos de dolor. Mi agradecimiento va mucho más allá porque le doy las gracias por los proyectos que tiene para esta casa y deseo que se puedan materializar. Son proyectos ilusionantes y necesarios para la iglesia mallorquina en estos momentos”, ha precisado Novella, que ha adelantado que habrá un tiempo breve de interrupción en el oratorio. “Estamos hablando de semanas para que todo quede fijado con algunas misas para que continúe en uso”, ha detallado emocionado por el calor recibido de los feligreses. “Siempre ha sido así, me siento afortunado, la gente me quiere y es maravilloso”, ha confesado Francesc Novella que precisamente hoy cumple 65 años y pasa a formar parte del colectivo de la Tercera Edad. “Es el final de una etapa llena de cariño y amor. Me siento satisfecho por el camino recorrido y esperanzado de que la jubilación me traiga un tiempo de paz”, ha reconocido. “Ahora necesito un poco de tranquilidad, me voy unos días a los Pirineos”, ha expresado a este diario. Más información