Manu Mielniezuk

VÍDEO | Jóvenes agricultores en Mallorca: “Es un mundo lleno de incertidumbres”

Joan Roig y José Antonio Suárez representan a una generación de jóvenes agricultores que intenta mantener vivo el campo mallorquín en un contexto marcado por la incertidumbre, la burocracia, la subida de costes y la falta de relevo generacional. Ambos gestionan Agrícola Son Burixó en Sant Joany conocen de primera mano una realidad que, lejos de la imagen romántica del campo, exige una dedicación total y una capacidad constante de adaptación. El secreto para poder vivir del campo en Mallorca es diversificar y no apostar solo a un único producto. Más información