VÍDEO | Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
Seis de las principales playas de Calvià estrenarán sus servicios de temporada este domingo, pero entre ellas no estarán ni la de Magaluf ni la de Santa Ponça, después de que el Ayuntamiento haya rescindido el contrato con la empresa adjudicataria (Dahitini Events SL) por las cantidades que adeudaba. Como adelantó este diario, el empresario detrás de esta sociedad, que dejó también impagos en Son Servera, obtendrá la explotación del arenal de Ciutat Jardí, en Palma, al ser la única oferta que se ha presentado. Más información
