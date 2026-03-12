FOTO: S'Esplet | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad

Este 2026 está siendo un año negro para el sector agroalimentario de Mallorca. Al cierre definitivo de una empresa emblemática como Agama, se suma ahora el adiós de una de las cooperativas agrícolas más activas de la isla, la sociedad agraria de transformación (SAT) s’Esplet de sa Pobla. Aunque se trataba de una muerte anunciada, después de que hace un año la mayoría de sus socios aprobaran el proceso de venta de las instalaciones, la desaparición de s’Esplet, que desde el año 1993 ha exportado miles de toneladas de patatas tanto al Reino Unido como a otros países europeos, no deja de ser otro golpe duro al sector agrícola. Más información