VÍDEO | Las vaquerías de Mallorca, tras el cierre de Agama: “No nos han dado margen de reacción”
El Grupo Damm comunicó a las dos vaquerías de Mallorca (Son Carbó y Son Bernat) que dejará de recogerles la leche que producían para Agama a finales de marzo, seis meses antes de lo previsto. Esta decisión ha precipitado una crisis en el sector lácteo mallorquín porque tienen menos de un mes para encontrar una salida para recolocar 300.000 litros mensuales. Un día después del anuncio, Diario de Mallorca visita la vaquería de Son Carbó en Campos. Más información
Últimos vídeos
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO
Zapatero: “El presidente Sánchez ha sido muy coherente”
GUERRA ORIENTE PRÓXIMO