Biel Capó

VÍDEO | La biblioteca de Sa Pobla, una herramienta de integración

La bibliotecaria de Sa Pobla, Malena Tugores, encontró hace más de cuatro años en Sana Ibbich y Halima El Karchaqui un apoyo clave para facilitar el acceso de la comunidad marroquí del municipio a la biblioteca. Su colaboración ha contribuido a acercar el servicio a nuevos usuarios y a reforzar el papel del equipamiento como espacio de integración para el conjunto de la población. Más información