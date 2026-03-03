Secciones

Es noticia
Muere mujer yateAtaque a IránMallorquines atrapados en Oriente MedioDeniegan teletrabajoVíctor MaderaPolvo en suspensión
instagramlinkedin
VÍDEO | La biblioteca de Sa Pobla, una herramienta de integración

VÍDEO | La biblioteca de Sa Pobla, una herramienta de integración

Biel Capó

VÍDEO | La biblioteca de Sa Pobla, una herramienta de integración

Biel Capó

RRSS WhatsAppCopiar URL

La bibliotecaria de Sa Pobla, Malena Tugores, encontró hace más de cuatro años en Sana Ibbich y Halima El Karchaqui un apoyo clave para facilitar el acceso de la comunidad marroquí del municipio a la biblioteca. Su colaboración ha contribuido a acercar el servicio a nuevos usuarios y a reforzar el papel del equipamiento como espacio de integración para el conjunto de la población. Más información

TEMAS

  • integración
  • Población
  • espacio
  • Comunidad
Tracking Pixel Contents