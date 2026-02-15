Secciones

VÍDEO | Sa Pobla graba su memoria: un taller en la biblioteca recoge recuerdos y tradiciones interculturales

Rosa Ferriol

En la biblioteca de Sa Pobla, durante unas horas, el guion lo escriben los recuerdos. El taller propone un cambio de roles tan sencillo como potente: aquí la gente mayor toma la palabra y, además, se convierte en periodista y en cámara. La idea es reconstruir memoria colectiva a partir de vivencias personales, costumbres y escenas de las fiestas de Pascua; rescatar lo que sucedía en las cocinas mientras se preparaban panades o en las calles, y dejarlo registrado para que no se pierda. De esta experiencia saldrá un recuerdo audiovisual: un testimonio para compartir con el pueblo y para dejar constancia de “lo que hemos vivido”. Más información

