VÍDEO | Sa Pobla proclama a Pep Cirer como Clamater de Sant Antoni 2026
La Parroquia de sa Pobla se ha convertido este miércoles 7 de enero en el epicentro del sentimiento pobler. En un acto cargado de emoción, se ha desvelado la identidad del Clamater de Sant Antoni 2026, una distinción que este año ha recaído en Pep Cirer, payés, artista e impulsor hace ahora 20 años de los Gatarrots, una especie de cabezudos que salen de madrugada durante la revetlla de Sant Antoni y que a lo largo de estas dos décadas se ha convertido en la colla más irreverente e icónica poblera. Una vez desvelado el Clamater 2026, Pep Cirer ha apelado a preservar la fiesta de Sant Antoni. "Hay que preservar nuestra cultura porque es lo que nos identifica como pueblo". Sus palabras han concluido con un "Visca Sant Antoni, visca sa Pobla". Lo que ha desatado los aplausos de la multitud congregada en la parroquia. Más información