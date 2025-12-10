DM

VÍDEO | Mateu Ferrer 'Gallardó', uno de los mallorquines más longevos, en su 105 cumpleaños

Mateu Ferrer Estelrich (Santa Margalida, 1920), conocido por todos en su pueblo natal como l’amo en Mateu Gallardó, ha cumplido este 9 de diciembre 105 años, convirtiéndose así en uno de los mallorquines más longevos, y el de mayor edad de la localidad. Cuando se le pregunta por el 'secreto' para llegar a tan avanzada edad, explica que ha sido “muy feliz trabajando” en su oficio: la carpintería. Hasta prácticamente alcanzar los cien años, no podía estar en casa sin hacer nada, y le encantaba trabajar con la madera. Otra de las claves para el bienestar personal y la felicidad, asegura, es “ser siempre una buena persona, yo lo he procurado. Es lo más importante”, recalca. “No creo haber agraviado a nadie en todos estos años ¿para qué pelearse y ofender, cuando se puede estar bien?”, reflexiona. Más información