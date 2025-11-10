Europa Press

Planas pide “tranquilidad” ante la escalada de precios de los huevos

Declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidiendo "no adelantar acontecimientos, porque hay una situación que el Gobierno y el sector están siguiendo de cerca", a lo que ha agregado que "la alimentación no es estática", de modo que "hay productos que se consumen más y otros que se consumen menos" y transmitiendo "tranquilidad", precisando que España es "el tercer país junto a Chipre y a Francia con los precios de la alimentación más bajos dentro de la Unión Europea, a pesar de que se han incrementado, sobre todo desde la guerra de Ucrania en el conjunto de la Unión Europea y del mundo". Más información