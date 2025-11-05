Mans a les Mans

VÍDEO | Día de la Persona Cuidadora 2025: Mans a les Mans reclama más apoyo y reconocimiento para las personas cuidadoras

Este 5 de noviembre se conmemora el Día de la Persona Cuidadara, por ello, la Associació de Persones Cuidadores Mans a les Mans quiere aprovechar la efeméride para reconocer “la labor invisible de las personas cuidadoras” y reclamar a las administraciones la mejora de los recursos y servicios. El manifiesto exige que se adopte el modelo de “municipio cuidador”, entendido como aquel que acompaña, escucha, genera redes de apoyo y sitúa la vida en el centro de las políticas públicas. En este sentido, la asociación propone crear espacios de respiro, formación y reconocimiento para las personas cuidadoras. Más información