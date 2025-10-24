VÍDEO | Festival de globos en Mallorca: Un auténtico espectáculo de figuras y colores en el cielo del Llevant
Los primeros rayos del día en el Llevant de Mallorca se han convertido en un verdadero regalo para los sentidos. Este viernes el horizonte gabellí se ha transformado en un lienzo vibrante gracias a más de una veintena de globos aerostáticos que han llegado el cielo de figuras y colores gracias al Festival Internacional de Globos Aerostáticos IBBF Mallorca, que estos días se celebra en Capdepera. Sin ninguna duda, los viajeros que han tenido la oportunidad de ver el Llevant a vista de pájaro este viernes al amanecer ha tenido la cámara o el móvil como elementos imprescindibles para inmortalizar este espectáculo único.