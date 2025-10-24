Festival de globos en Mallorca: así ha sido el cautivo nocturno

Festival de globos en Mallorca: así ha sido el cautivo nocturno

Biel Capó

Festival de globos en Mallorca: así ha sido el cautivo nocturno

Biel Capó

RRSS WhatsAppCopiar URL

La segunda edición del festival de globos de Mallorca se ha visto condicionada por las inclemencias del tiempo. Por ello, la organización del certamen ha decidido adelantar el cautivo nocturno que debía servir de despedida el domingo. 

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents