Redacción Digital

VÍDEO | El GOB exige la clausura del botel Alcudiamar porque la sentencia judicial "ya es firme"

El GOB ha reclamado este martes la clausura del botel Alcudiamar después de que el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por la empresa Alcudiamar, S.L., confirmando así "de forma definitiva y firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que deja sin efecto la autorización turística concedida en 2003 al hotel-botel situado en el puerto deportivo de Alcúdia", apunta la entidad ecologista.