Televisió de Petra SerramamerraTV

VÍDEO | Dos concejales del Ayuntamiento de Petra participan en el pleno telemático mientras conducían su vehículo

El Ayuntamiento de Petra ha tenido sesión plenaria este lunes. El aspecto más llamativo del pleno estriba en el hecho de que se celebrara de forma telemática y que dos regidores del equipo de gobierno de El Pi, Victor Manuel López y Rafel Font, estuvieran conduciendo mientras participaban en él. En ningún momento hicieron uso de la palabra. Se limitaron a levantar el brazo en el momento de la votación. Este comportamiento, el conducir mientras se celebraba la sesión, ha sido calificado por la oposición como una “falta de respeto a la ciudadanía y al propio pleno”.