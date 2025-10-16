Toni Font

VÍDEO | Veinticinco expertos internacionales restauran el camino de Sa Vinyeta en un taller de ‘pedra en sec’ en Deià

Deià se ha convertido estos días en el punto de encuentro de 25 especialistas en ‘pedra en sec’ procedentes de distintos rincones del mundo —entre ellos España, Bulgaria, Japón, Estados Unidos y Canadá— con motivo del Workshop Internacional de Pedra en Sec 2025, organizado por el Gremi de Margers de Mallorca con la colaboración del Ayuntamiento de Deià y el Consorci Serra de Tramuntana, que financian el proyecto.