Manu Mielniezuk

La Tafona de Caimari arranca la campaña de aceite de oliva 2025

Hace una semana que la Tafona de Caimari está en plena producción de aceite de oliva. La campaña 2025 empezó el 6 de octubre pero las lluvias de estos días han relantizado la entrada de aceituna en la almazara porque la tierra mojada dificulta su recolección. “Arrancamos muy bien. Es de las campañas que recuerdo que hemos empezado más fuerte”, reconoce Pep Moranta, de la Tafona de Caimari. “Se prevé una buena campaña”, vaticina. Algo que ha sido posible gracias a las lluvias de septiembre. De hecho, Moranta reconoce que este año había cierta preocupación, pero las precipitaciones de septiembre han hecho posible una temporada óptima. Si no hubiera llovido, explica, a muchos productores se les habría caído el fruto o habría llegado tan deshidratado que, en lugar de 1.000 kilos, habrían recolectado apenas 500.