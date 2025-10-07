Redacción Digital

VÍDEO | El Consell empieza la expropiación del Castell d'Alaró pendiente de fijar el coste y de definir los propietarios

El Consell de Mallorca ha iniciado los trámites para expropiar la finca del Castell d’Alaró, uno de los enclaves históricos más emblemáticos de la isla, aunque el proceso administrativo se encuentra todavía en una fase técnica preliminar en la que están pendientes aún de definir tanto el coste de la operación como quiénes son los propietarios afectados. La parte que es propiedad de la Iglesia quedará al margen del proceso y, en lo que se refiere a la del Estado, las negociaciones siguen activas para la cesión.