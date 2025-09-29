DM

Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana

Los Bombers de Mallorca han registrado esta tarde, hasta las cinco, una docena de incidentes por las fuertes lluvias en la mitad norte de Mallorca. Lo peor por ahora se lo ha llevado Selva, donde han caído un centenar de litros por metro cuadrado y el agua acumulada en las calzadas superaba los bordillos de las aceras. También ha resultado afectada una estación eléctrica y un rayo ha derribado una palmera.