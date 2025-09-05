A las 8 en punto de esta mañana un cohete anunciaba el inicio de la fiesta más esperada del año en Fornalutx: la Baixada del Bou. De esta manera arrancaba el pasacalles de un toro manso hasta el centro del pueblo acompañado por centenares de personas que participaron de una fiesta tranquila en la que no se produjeron incidentes.

Lo que antaño fue el correbou, al frente del cual había un toro de lidia, ha pasado a ser una fiesta más tranquila y menos brava. Desde el año 2017, con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal de Balears, se utiliza para este tradicional festejo un buey de granja que tranquilamente recorre las estrechas calles y caminos que conectan el Pla den Maiol hasta la plaza de España, en pleno centro de Fornalutx.