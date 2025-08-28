El cambio climático, la presión humana y la falta de medidas correctoras han acelerado la regresión de las playas de nuestro entorno, un fenómeno que cada vez es más evidente y que, si no se actúa con rapidez, podría acabar con nuestra costa tal como la conocemos. Este es el caso de la playa de Portocristo, con una imagen muy diferente al que recordamos de hace apenas unas décadas.

