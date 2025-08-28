El cambio climático, la presión humana y la falta de medidas correctoras han acelerado la regresión de las playas de nuestro entorno, un fenómeno que cada vez es más evidente y que, si no se actúa con rapidez, podría acabar con nuestra costa tal como la conocemos. Este es el caso de la playa de Portocristo, con una imagen muy diferente al que recordamos de hace apenas unas décadas.
“Como en la inmensa mayoría de fenómenos, esta situación no obedece a una causa única y múltiples factores influyen, interactúan y se magnifican”, explica el experto medioambiental Víctor Riera. “Para ponerse aún más nervioso, basta con ver en internet algunos de los modelos de la evolución del perfil de la playa bajo distintos escenarios de aumento del nivel del mar en el tiempo”. Riera apunta incluso a estimacions “optimistas” y cree que “es posible que las causas y factores locales no se hayan considerado suficientemente y que la desaparición de las playas, si no se toman medidas decididas y pronto, será aún más rápida y grave”. “Centrándonos en el caso concreto de Portocristo, creo que los factores locales obedecen principalmente a causas antropogénicas” y apunta, de mayor a menor importancia tres hechos clave.