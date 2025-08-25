El primer día de capturas de llampuga en la cofradía de pescadores de Cala Rajada ha sido de buen agüero. De las ocho embarcaciones dedicadas a este arte de pesca, cinco han salido a faenar este lunes y han capturado el cupo de 150 piezas por día y embarcación en tan solo unas horas.

