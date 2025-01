Con la multitud entusiasta entregada a la fiesta, ha empezado el recorrido por las calles gabellines. No ha faltado la rivalidad entre municipios santantoniers. Así, si en Artà se entona el boti, boti, boti, gabellí es qui no boti, en Capdepera cantan boti, boti, boti, artanenc es qui no boti.

Lee aquí la noticia | El espíritu festivo de Sant Antoni invade Capdepera Y este año, la característica rivalidad entre pueblos ha tenido su nota de humor que ha inspirado algunas que otras glosas y ha sido el xerrim xerram en Capdepera.