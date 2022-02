“Queremos trabajar” ha sido el lema más coreado en esta mañana de protesta en Porto Petro. Y es que un centenar de trabajadores se han concentrado en el Hotel Blau Porto Petro en defensa de sus puestos de trabajo. El establecimiento se encuentra en plena reforma integral y la nueva propiedad no garantiza que tras su remodelación se reincorpore su personal a este centro de trabajo. En total son más de 150 puestos de trabajo. Los sindicatos UGT y CCOO han aunado sus fuerzas para que los trabajadores tengan derecho a decidir. Ya avisan que es “la primera de muchas protestas”. Y es que las organizaciones sindicales no aceptan que los 150 trabajadores del Hotel Blau Porto Petro sean subrogados y desplazados a cualquier establecimiento de Mallorca porque no hay un compromiso de que cuando acabe la remodelación puedan recuperar su puesto en Porto Petro. De hecho, los sindicatos sospechan que la nueva propiedad no quiere quedarse con la plantilla actual del hotel.