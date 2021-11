Esta mañana las intensa lluvia acaecida en la zona del torrente de Sa Blanquera, zona limítrofe entre Sant Llorenç y Manacor, ha dejado en vilo a los vecinos, cuando en dos tramos de la carretera que el torrente cruza, se han visto inundados por el desborde de las aguas que bajan por el torrente, hacia el núcleo urbano de Sant Llorenç. El cese de las lluvias ha provocado que cauce del torrente no subiera, así alrededor de la de las nueve de la mañana los primeros vehículos, todo terreno o furgonetas, empezaban a cruzar. Uno de los vecinos esgrimía: "Esperemos que esto no vaya a más, las precipitaciones últimas (en referencia a las dejadas por la tormenta Blas) han dejado mucha lluvia y la tierra no absorbe mas agua, que aquí que ahora por poco que llueva el torrente se desborda". Muchos de ellos, seguramente, hoy permanecerán con la vista puesta en el cielo en mas de una ocasión.