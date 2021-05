Antònia Guillem, bombera de Alcúdia: «Con el uniforme no hay diferencia entre mis compañeros»

«¡Ostras una bombera!», Antònia Guillem Vicens lleva 30 años en el cuerpo de Bombers de Mallorca y a estas alturas del siglo XXI aún hay gente que se sorprende al ver a una mujer bombero pero tiene claro que «con el uniforme no hay diferencia entre sus compañeros». Y es que a la hora de trabajar, es una más. Fue la primera mujer bombera del cuerpo de Bombers de Mallorca, donde llegó por pura casualidad. Ahora tres décadas después, no lo cambiaría por nada del mundo. «Tenía 20 años, me quedé sin trabajo y acudí al paro a ver si encontraba algún curso. Vi uno de bombero voluntario. Me presenté y aquí estoy», relata. Corría el año 1991, pero ella ya lo veía como algo normal. «Siempre he hecho deporte y he estado rodeada de hombres. Era un trabajo completamente diferente de lo que había hecho. Lo más extraño era cuando salía a la calle y la gente decía: ‘¡Ostras una bombera!’; ¡una bombera que lleva un camión! u ¡ostras, es una mujer’».