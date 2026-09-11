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Lucía Feijoo Viera

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Felipe VI conmemora con EEUU en la base militar de Rota el 25º aniversario de los atentados del 11-S

Felipe VI ha conmemorado este viernes junto a Estados Unidos en la Base Naval de Rota (Cádiz) el 25º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en una ceremonia en recuerdo de las víctimas en uno de los principales enclaves de la cooperación militar entre ambos países. El Rey no ha tomado la palabra ni ha realizado declaraciones. Han intervenido el capitán de navío Charles A. Chmielak, comandante de la estación naval estadounidense en Rota, y el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr. La ceremonia ha incluido los himnos de España y Estados Unidos, un sobrevuelo de aeronaves españolas y estadounidenses y una ofrenda floral realizada por Felipe VI y el embajador. El homenaje ha concluido con los toques de campana y de silencio en memoria de las víctimas. Más información