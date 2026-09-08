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Lucía Feijoo Viera

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El Gobierno pide a Feijóo que “deje de abrazar las teorías conspiranoicas” en la crisis de Ceuta

El Gobierno ha aprobado hoy la desclasificación, a partir de mañana, de todos los documentos que obran en manos del Ejecutivo sobre la crisis de Ceuta. “La voluntad del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone porque no tenemos nada que esconder”, ha dicho la ministra Portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En este sentido, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que se comporte “como un verdadero líder de la oposición y como un hombre de Estado”. “Que se coloque del lado del Gobierno con prudencia y responsabilidad y deje de abrazar las teorías conspiranoicas”, le ha pedido. Sobre las declaraciones de Oscar Puente sobre la jueza María Tardón, Elma Saiz ha defendido que lo que ha hecho el ministro, “como buen jurista” y “experto procesal”, es “poner en valor la importancia de la independencia judicial en un estado de derecho”.