Lucía Feijoo Viera

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Ayuso niega que fuera a vivir en el ático de Chamberí y dice que se usa para "hacer daño"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles que la compra del ático de Chamberí fuera una vivienda para ella y ha apuntado que se está utilizando para "hacer daño". Así lo ha asegurado la presidenta madrileña en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste, en la que ha sido preguntada por la compra de un ático en el barrio de Chamberí por parte de Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad.