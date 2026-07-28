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Sánchez sobre el crecimiento económico: "Lo que está consiguiendo España es algo extraordinario"

Pedro Sánchez ha reivindicado este martes la evolución de la economía española y del mercado laboral como uno de los principales activos de su Gobierno. Durante su comparecencia en la Moncloa para hacer balance del curso político, ha asegurado que España encadena "casi tres años" como la gran economía europea que más crece y ha calificado los datos de empleo como un "auténtico éxito de país". Más información