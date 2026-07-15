Sara Fernández

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Récord: avistadas en Dénia y Xàbia 127 ballenas rorcuales, el segundo animal más grande del mundo

Sara Fernández PI STUDIO

Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha avistado 127 ballenas rorcuales comunes frente a las costas de la Marina Alta, en concreto, frente a Dénia y Xàbia, durante la campaña de investigación desarrollada este año. Se trata del segundo animal más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul, y la cifra supone uno de los mejores resultados obtenidos por el proyecto.