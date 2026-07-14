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VÍDEO | David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación

VÍDEO | David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación

FOTO: Pool | VÍDEO: Audiencia Provincial Badajoz/ Europa Press

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VÍDEO | David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación

FOTO: Pool | VÍDEO: Audiencia Provincial Badajoz/ Europa Press

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David Sánchez ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 9 años de inhabilitación, por su contratación en la diputación pacense en el año 2017. Además, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Institución Provincial en ese momento y exsecretario general del PSOE extremeño hasta el pasado diciembre, ha sido igualmente condenado a 9 años de inhabilitación. Más información

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