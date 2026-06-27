Un café en las alturas: Tomás Gómez / PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un café en las alturas: Tomás Gómez

Tras la entrevista la semana pasada con Cristina Almeida, una de las grandes figuras de la izquierda española del último medio siglo, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para el socialista Tomás Gómez. Tomás Gómez ha sido una figura muy destacada del socialismo madrileño: alcalde de Parla, senador y secretario general del Partido Socialista de Madrid. Tras dejar la primera línea política, orientó su actividad hacia el ámbito académico y hoy es director del Grado en Economía y Finanzas de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Gómez, que llegó a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha erigido en las filas socialistas en una de las voces más criticas del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Más allá de contar a qué se dedica en la actualidad, opinará sobre lo que representa el sanchismo en la actualidad, sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, sobre los procedimientos de democracia interna en el PSOE y sobre la marcha de la legislatura tras el estallido de algunos casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno. Más información