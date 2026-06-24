LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Abascal a Sánchez: "Las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables"

Tras la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal ha tomado la palabra para enumerar la “enciclopedia de la corrupción”. El presidente de VOX ha asegurado que “lo más firme que se ha hecho en esta legislatura sobre corrupción ha sido el aplauso ultradecibélico que le han dado todos a Ábalos en pie en esta Cámara”. “Señor Sánchez, convoque ya elecciones. ¿Qué hace ahí sentado todavía? Las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables”, ha señalado Abascal justo antes de finalizar su intervención.