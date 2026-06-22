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VÍDEO | El juez Peinado cita este miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

VÍDEO | El juez Peinado cita este miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

FOTO: Nacho García | VÍDEO: Europa Press/Congreso/PSOE

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VÍDEO | El juez Peinado cita este miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

FOTO: Nacho García | VÍDEO: Europa Press/Congreso/PSOE

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El Consejo General del Poder Judicial ha acordado por cuatro votos frente a cuatro ( el voto de la presidenta Isabel Perelló superó el empate) remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto dictado el pasado sábado por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, para que decida si las expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad son constitutivas de una falta grave. Más información

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