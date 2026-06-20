Un café en las alturas: Cristina Almeida / PI STUDIO

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Un café en las alturas: Cristina Almeida

Tras la entrevista la semana pasada con Pablo García-Berdoy, exembajador de España ante la Unión Europea, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Cristina Almeida, una de las grandes figuras de la izquierda española del último medio siglo. Almeida, que entró en el Partido Comunista en pleno franquismo, con 20 años, y participó en la fundación de Izquierda Unida, repasará en esta entrevista el estado de salud de los partidos progresistas en nuestro país, evaluará la marcha del Gobierno de coalición que integran el PSOE y Sumar, y analizará el auge de Vox en un contexto de creciente polarización. ¿Por qué tienden a la división los dirigentes de la izquierda? ¿Han crispado la política española la extrema izquierda y la extrema derecha? ¿Qué piensa de los escándalos que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cómo valora la oposición de Núñez Feijóo? ¿qué opina de los pactos de la derecha con Vox?