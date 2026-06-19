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El juez Peinado abre una nueva línea de investigación contra Barrabés

En la causa contra Begoña Gómez hay novedades que podrían afectar a uno de los imputados: al empresario Barrabés. El juez Peinado cree que podrían existir irregularidades en un contrato de cuatro millones de euros. Abre una pieza separada, pero pide al fiscal que diga si los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y de fraude. En el centro de esta pieza separada, un contrato que obtuvo la empresa de Juan Carlos Barrabés y en cuya adjudicación hay indicios de irregularidades.