PI STUDIO | FOTO: JORDI OTIX

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Noelia Arroyo: "Alfombra roja a la inversión para crear más pisos turísticos y más hoteles en Cartagena"

"Todos los alcaldes queremos lo mismo en materia de vivienda, pero el modelo no puede ser el mismo. Alfombra roja a la inversión para crear más pisos turísticos y más hoteles en Cartagena. Yo no tengo ese problema, y pretendo incrementarlos. Quiero consolidar a Cartagena como una de las grandes ciudades del Mediterráneo", ha querido destacar Arroyo.