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Jorge Pérez de Leza, sobre vivienda: "Hay esperanza para los jóvenes"

"Diría a los jóvenes que hay esperanza. Es necesaria una colaboración estrecha entre la Administración, a través de los Planes Vive, con uso de suelo público que se ceda de forma gratuita, donde se pueda construir una vivienda con coste menor. Si eso lo unimos a ayudas directas a los jóvenes, hay esperanza", ha dejado claro Pérez de Leza.