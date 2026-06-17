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Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca: "Queremos convertir una zona industrial en un distrito de innovación"

Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca, afirma que "quieren convertir una zona industrial en un distrito de innovación, cultura y entretenimiento. Polígono industrial suena a lejos, en cambio distrito suena a cercanía y es replicable en otras ciudades del arco mediterráneo". Más información