Lucía Feijoo Viera

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El Papa y un joven migrante protagonizan un divertido "six-seven" en La Laguna, Tenerife

El papa ha tenido esta mañana en Tenerife un gesto de complicidad con un joven migrante. Durante el encuentro del pontífice con realidades de integración de migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna, el joven Mbacke Ndiaye, de 20 años, le entregó una camiseta y, tras recibir un rosario de manos León XIV, le invitó a hacer juntos el gesto viral ‘‘6-7’. León XIV, como ya ha hecho en varias ocasiones durante su visita a España, no ha dudado y ha compartido este ritual juvenil con él, acompañado de una sonrisa y seguido del aplauso de los asistentes.