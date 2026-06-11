Lucía Feijoo Viera

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El obispo de Canarias hace sonreír al Papa: "¡León, te queremos un montón!"

Toma la palabra el obispo de Canarias, José Mazuelos, que se dirige a León XIV: "Gracias por haber compartido nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Sus gestos nos animan a seguir construyendo una comunidad comprometida con los más necesitados. El pueblo canario se confía hoy a su oración y a su guía. No deje de sostenernos con su palabra y su bendición. Canarias siempre le recibirá con los brazos abiertos". Mazuelos concluye su discurso con el lema que ha sonado por las calles durante todo el día: "Papa León te queremos un montón".