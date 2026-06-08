Lucía Feijoo Viera

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Así ha sido el tercer día del viaje del papa León XIV por España

De verse con Pedro Sánchez en la nunciatura a congregarse con cerca de 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu. León XIV ha firmado este lunes su tercera jornada en España, la más esperada y frenética hasta el momento, dejando recados a toda la clase política y poniendo deberes a la Conferencia Episcopal. En una visita histórica al Congreso, el Papa ha reclamado una "solución" para el drama de la inmigración, se ha posicionado en contra del aborto y la eutanasia, ha rechazado el rearme ante el clima internacional y ha pedido abandonar la "descalificación permanente". Todos los dirigentes han abrazado sus palabras, pero sin poder apropiárselas del todo. También ha mandado un mensaje trascendental a los obispos españoles: que respondan a la "plaga" de los abusos sexuales y afronten el problema. Más información