¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Gallardo, cuando se enteró de que se presentaba David Sánchez: ¡Que gane el mejor!
El expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo ha negado con rotundidad haber influido en la creación del puesto de trabajo que ocupó David Sánchez y ha asegurado que cuando se enteró de que este último era uno de los aspirantes su expresión fue: ¡Que gane el mejor!.
Últimos vídeos
Del 6 al 12 de Junio
La agenda del Papa en España en 120 segundos
JUICIO AL HERMANO DE SÁNCHEZ